Минэнерго допустило введение временного запрета на экспорт бензина

Минэнерго России может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, его слова передает ТАСС.

«Нормативка на временный запрет готова», — сказал Сорокин.

По словам Сорокина, решение будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами. «Если не будет улучшения, то мы в ближайшие дни это решение примем», — отметил он.