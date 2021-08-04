СК попросил прокуратуру передать дело о ДТП на рынке Калининграда

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Следователи управления Следственного комитета по Калининградской области попросили прокурора передать в свое производство дело об аварии, в которой водитель Mercedes сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в районе мини-рынка на пересечении улиц Фрунзе и 9 Апреля 22-летний водитель Mercedes на большой скорости выехал на тротуар и сбил пожилую женщину, которая в итоге погибла на месте. Кроме нее в ДТП пострадали сам водитель автомобиля и еще один человек, их обоих госпитализировали.

Как передавало издание «КП-Калининград» со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД, автомобиль Lada под управлением 36-летнего водителя поворачивал налево и задел автомобиль Mercedes.

Днем в Москве на 29-м км Боровского шоссе столкнулись автобус и грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе два ребенка. Причем пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, двое пострадавших — в тяжелом состоянии.