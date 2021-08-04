В ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Москве пострадали 8 человек

В Москве на 29-м км Боровского шоссе произошла авария с участием автобуса и грузового автомобиля, сообщили РБК в региональном управлении МВД.

«По предварительным данным, восемь человек получили телесные повреждения. Число пострадавших уточняется», — сообщили в полиции.

Как минимум один человек получил тяжелые телесные повреждения, характер травм еще двух людей также, вероятно, тяжелый, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, причиной аварии стало то, что автобус пошел на обгон грузовика и во время маневра задел его бортом.

Авария произошла около 12:30 в районе дома № 1к1, автобус двигался по 750-му маршруту, уточнили в департаменте транспорта столицы в Telegram. Департамент транспорта также подтвердил данные о восьми пострадавших и уточнил, что среди них есть беременная женщина. В районе ДТП затруднено движение, перекрыто две полосы дороги по направлению в центр города. Позднее в мэрии уточнили, что предварительная версия происшествия — «необеспечение безопасности при производстве дорожных работ», точную причину предстоит установить полиции.