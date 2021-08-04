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Общество ,  
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В ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Москве пострадали 8 человек

Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва» Фото:АГН «Москва»

В Москве на 29-м км Боровского шоссе произошла авария с участием автобуса и грузового автомобиля, сообщили РБК в региональном управлении МВД.

«По предварительным данным, восемь человек получили телесные повреждения. Число пострадавших уточняется», — сообщили в полиции.

Как минимум один человек получил тяжелые телесные повреждения, характер травм еще двух людей также, вероятно, тяжелый, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. По его словам, причиной аварии стало то, что автобус пошел на обгон грузовика и во время маневра задел его бортом.

Авария произошла около 12:30 в районе дома № 1к1, автобус двигался по 750-му маршруту, уточнили в департаменте транспорта столицы в Telegram. Департамент транспорта также подтвердил данные о восьми пострадавших и уточнил, что среди них есть беременная женщина. В районе ДТП затруднено движение, перекрыто две полосы дороги по направлению в центр города. Позднее в мэрии уточнили, что предварительная версия происшествия — «необеспечение безопасности при производстве дорожных работ», точную причину предстоит установить полиции.

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В дептрансе Москвы отметили, что водитель автобуса — профессионал с 30-летним стажем работы, который работает в Мосгортрансе уже 11 лет. «Он прошел медосмотр перед сменой. Режим труда и отдыха выполнен», — подчеркнули в ведомстве.

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Позднее московская Госавтоинспекция сообщила в Telegram о десяти пострадавших. По данным ведомства, мужчину в тяжелом состоянии забрали медицинские службы на вертолете, по предварительным данным, у беременной женщины черепно-мозговая травма. Дети до 16 лет в аварии не пострадали, всего в автобусе ехали более 30 человек, уточнили в ГАИ, предупредив, что количество пострадавших может увеличиться.

Полиция также начала проверку случившегося, сообщили в ведомстве.

Москва Боровское шоссе грузовик Автобус ДТП новости
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В Германии в двух авариях с разницей в 25 минут пострадали 17 человек
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