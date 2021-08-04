В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes

Иван Бакаидов (Фото: ibakaidov / Facebook)

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга проводит проверку после инцидента с программистом Иваном Бакаидовым, которого водитель пытался высадить из маршрутки, сообщили РБК в ведомстве.

«Прокуратура проверит соблюдение социальных прав инвалида в деятельности перевозчика», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

О происшествии сам Бакаидов написал накануне на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, вечером 2 августа водитель маршрутки № К322 заявил, что Бакаидов должен выйти из микроавтобуса. «Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говорит: «Выходи». Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить», — пояснял ситуацию программист. По его словам, за него вступился один из пассажиров маршрутки, после чего водитель согласился поехать дальше.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга принес Бакаидову извинения и начал внутреннюю проверку. «Водитель общественного транспорта должен вести себя корректно и тактично. Мы считаем недопустимым подобное поведение по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения», — сообщили в ведомстве.