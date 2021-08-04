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Общество ,  
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В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes

Иван Бакаидов
Иван Бакаидов (Фото: ibakaidov / Facebook)

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга проводит проверку после инцидента с программистом Иваном Бакаидовым, которого водитель пытался высадить из маршрутки, сообщили РБК в ведомстве.

«Прокуратура проверит соблюдение социальных прав инвалида в деятельности перевозчика», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

О происшествии сам Бакаидов написал накануне на своей странице во  «ВКонтакте». По его словам, вечером 2 августа водитель маршрутки № К322 заявил, что Бакаидов должен выйти из микроавтобуса. «Отъезжаем от остановки 500 метров, встаем на светофоре, водитель открывает дверь, встает, говорит: «Выходи». Господа, это страшно, когда человек на тебя прет, а ты не можешь ему ответить», — пояснял ситуацию программист. По его словам, за него вступился один из пассажиров маршрутки, после чего водитель согласился поехать дальше.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга принес Бакаидову извинения и начал внутреннюю проверку. «Водитель общественного транспорта должен вести себя корректно и тактично. Мы считаем недопустимым подобное поведение по отношению к пассажирам, особенно в отношении социально-незащищенных групп населения», — сообщили в ведомстве.

Позже Бакаидов уточнил, что транспортная компания уволила водителя маршрутки, а директор предприятия назначил встречу для личных извинений.

Иван Бакаидов страдает ДЦП и нарушением речи. Он является программистом и создателем коммуникативной программы LINKa для людей с проблемами речи и моторики, а также бота-переводчика Whatsaidhere, который может переводить голосовые сообщения в текст для социальной сети «ВКонтакте». Также в 2020 году он попал в рейтинг Forbes 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

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Прокуратура проверит отказ аквапарка в Волжском пустить ребенка-инвалида
Общество
Фото:sugar_elya / Instagram

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга жительница жилого комплекса «Балтийская жемчужина» в грубой форме пыталась выгнать с детской площадки детей с особенностями развития, заявив, что у них должны быть свои собственные площадки. Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео инцидента, на котором она требует от воспитателей детей удалиться с площадки. Следственный комитет региона начал проверку инцидента.

Позже женщина принесла извинения и признала, что проявила грубость, однако отвергла обвинения в оскорблении детей. Она также добавила, что недовольна детскими садами и развивающими центрами для детей с особенностями развития, которые находятся в третьем корпусе жилого комплекса, и борется с ними.

программист ДЦП прокуратура Forbes
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