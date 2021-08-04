В Японии выявили рекордное с начала пандемии число новых случаев COVID-19

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В Японии за последние сутки зафиксировали максимальное за все время пандемии число заболеваний коронавирусом. Это следует из данных на посвященном COVID-19 правительственном сайте.

В стране зафиксировали 14 207 случаев заражения коронавирусом за сутки. Предыдущий рекорд был установлен 31 июля, когда число заболевших в стране достигло 12 337 человек.

В Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, также зафиксирован максимум заболевших за сутки — 4166 новых случаев. 31 июля в столице Японии за последние 24 часа тоже был рекорд в 4058 заражений.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа действует режим чрезвычайной ситуации, который подразумевает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. Антикоронавирусные ограничения также усилили в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака. Позднее японское правительство сообщило о планах объявить чрезвычайное положение в этих районах.