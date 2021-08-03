Власти Японии начали называть и стыдить нарушителей мер по COVID-19

Фото: Stanislav Kogiku / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство здравоохранения Японии публично пристыдило людей, не соблюдающих карантинные меры по COVID-19, впервые обнародовав имена трех человек, нарушивших карантин после возвращения из-за границы, передает Reuters.

Согласно действующим правилам в Японии, по прибытии из-за границы иностранцы и граждане страны должны пройти двухнедельный карантин, в течение которого необходимо использовать приложение для отслеживания их местоположения.

В Токио, где проходят Олимпийские игры, с середины июля фиксируют рекордную заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за 30 июля выявили рекордные 4058 заражений.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа продлили действие режима ЧС. Режим предусматривает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.