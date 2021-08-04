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Климатологи оценили прогноз о смертельных волнах жары в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Волны жары, вызванные глобальным потеплением, в России будут учащаться и становиться более интенсивными, поделился с РБК своим прогнозом замдиректора Института физики атмосферы, член-корреспондент РАН Владимир Семенов.

Так он прокомментировал прогноз климатолога Александра Чернокульского, согласно которому Россия столкнется со смертельными волнами жары и теплыми ночами, из-за которых люди не будут успевать отдохнуть.

Семенов напомнил, что медработники оценили дополнительную смертность во время волны жары в 2010 году в 56 тыс. человек. Однако причинами роста числа летальных исходов стали не только жаркие ночи, но и загрязнение воздуха. Он подчеркнул, что в больших городах волны жары сопровождаются накоплением загрязнений и пожарами.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

«Кроме того, жара обостряет сердечно-сосудистые заболевания. Что касается ночей, это, конечно же, стресс для организма», — напомнил эксперт.

«Любые отклонения от нормы чреваты, даже к хорошим надо приспосабливаться», — прокомментировал РБК научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов. По его мнению, в ближайшие десятилетия тенденция к потеплению может усилиться.

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О том, что Россия станет одной из первых стран, которые столкнутся с волнами жары, Чернокульский заявил в беседе с «Парламентской газетой». Он отметил, что особенно тяжело это явление будут ощущать жители мегаполисов, в связи с чем необходимо провести мероприятия по адаптации людей и экономики.

«И если никто ничего делать не будет, то смертность от волн жары, конечно, увеличится», — заключил Чернокульский.

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