Климатологи оценили прогноз о смертельных волнах жары в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Волны жары, вызванные глобальным потеплением, в России будут учащаться и становиться более интенсивными, поделился с РБК своим прогнозом замдиректора Института физики атмосферы, член-корреспондент РАН Владимир Семенов.

Так он прокомментировал прогноз климатолога Александра Чернокульского, согласно которому Россия столкнется со смертельными волнами жары и теплыми ночами, из-за которых люди не будут успевать отдохнуть.

Семенов напомнил, что медработники оценили дополнительную смертность во время волны жары в 2010 году в 56 тыс. человек. Однако причинами роста числа летальных исходов стали не только жаркие ночи, но и загрязнение воздуха. Он подчеркнул, что в больших городах волны жары сопровождаются накоплением загрязнений и пожарами.

«Кроме того, жара обостряет сердечно-сосудистые заболевания. Что касается ночей, это, конечно же, стресс для организма», — напомнил эксперт.