Эксперты оценили эффективность чернушки посевной в борьбе с COVID-19

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Такие публикации, как исследование о пользе цветкового растения Nigella sativa (чернушка посевная, или черный тмин) в борьбе с коронавирусом, появляются почти каждый месяц, поскольку в мире есть много веществ, способных повлиять на инфекцию на уровне культуры клеток. Об этом РБК заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Дело в том, что до конечного результата — чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях — доходит максимум 1%», — пояснил он, подчеркнув, что самым эффективным способом избавления от коронавирусной инфекции все равно остается вакцинация.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК также указал на то, что информацию о полезных свойствах чернушки посевной в борьбе с коронавирусом только опубликовали, а от момента предположения до ввода в коммерческое использование, как правило, проходит много лет.

«Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится — человек на коне. Если нет — ну, искали, но не нашли», — отметил он.