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Эксперты оценили эффективность чернушки посевной в борьбе с COVID-19

Фото: BAO / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: BAO / imagebroker.com / Global Look Press

Такие публикации, как исследование о пользе цветкового растения Nigella sativa (чернушка посевная, или черный тмин) в борьбе с коронавирусом, появляются почти каждый месяц, поскольку в мире есть много веществ, способных повлиять на инфекцию на уровне культуры клеток. Об этом РБК заявил молекулярный биолог, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Дело в том, что до конечного результата — чтобы эти вещества показали эффективность на животных и на людях — доходит максимум 1%», — пояснил он, подчеркнув, что самым эффективным способом избавления от коронавирусной инфекции все равно остается вакцинация.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК также указал на то, что информацию о полезных свойствах чернушки посевной в борьбе с коронавирусом только опубликовали, а от момента предположения до ввода в коммерческое использование, как правило, проходит много лет.

Ученые назвали полезные в борьбе с COVID-19 свойства чернушки посевной
Общество
Фото:H.Tschanz-Hofmann / Global Look Press

«Ученые всегда стараются застолбить свои предположения, надежды. Для этого сейчас очень много возможностей. Если гипотеза подтвердится — человек на коне. Если нет — ну, искали, но не нашли», — отметил он.

Эксперты также посоветовали не заниматься самолечением и не экспериментировать с употреблением отвара чернушки.

О том, что в будущем чернушка посевная, которая растет в Северной Африке и Западной Азии, может быть полезной в борьбе с коронавирусом, говорится в статье профессора Каниз Фатимы Шад из Австралийского католического университета (ACU), а также ее коллег из двух других университетов Сиднея.

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Исследователи обнаружили, что вещество тимохинон, содержащееся в растении, может связываться с S-белком COVID-19 и не позволяет ему спровоцировать легочную инфекцию. Более того, вещество может препятствовать размножению вируса в клетках носителя, полагают ученые.

Киргизский министр заявил о лечении COVID настойкой из ядовитого растения
Общество
Фото:Владимир Пирогов / Reuters

В июле ученые из Копенгагена пришли к выводу, что содержащийся в полыни артемизинин, его производные артесунат и артеметер, а также экстракт полыни однолетней могут подавлять коронавирус.

Тем не менее опрошенные РБК эксперты предупредили, что самостоятельные попытки лечиться от COVID-19 полынью опасны для жизни.

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Ученые назвали полезные в борьбе с COVID-19 свойства чернушки посевной
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