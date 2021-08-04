Ученые назвали полезные в борьбе с COVID-19 свойства чернушки посевной

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 72,79 (-0,09) Инвестиции, 12:53
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,15) Инвестиции, 12:53
УЕФА заменил судей на первый матч «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 13:03 Москва назвала лидирующие по числу новостроек по реновации округа Недвижимость, 13:02 В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Видео Общество, 12:57 Облачный рынок на ₽100 млрд: почему он растет на 17% в год РБК и #CloudMTS, 12:57 Российский борец обеспечил себе минимум серебро Олимпиады Спорт, 12:55 Почему каждый третий сотрудник рекламной сферы на грани депрессии Pro, 12:51 Россия потеряла 5-е место в медальном зачете. Онлайн 12-го дня Олимпиады Спорт, 12:49 Бельгийского атлета увезли на инвалидной коляске после неудачного прыжка Спорт, 12:48 Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике Политика, 12:47 Стало известно имя помощника Семина в «Ростове» Спорт, 12:45 Россиянка расплакалась из-за неудавшегося мирового рекорда на Олимпиаде Спорт, 12:44 «Газпром» стал петербургской компанией Бизнес, 12:43 В России резко вырос спрос на земельную ипотеку Недвижимость, 12:38 Малолитражный кабриолет-амфибию Amphicar выставят на аукцион. Фото Авто, 12:37
Пандемия коронавируса ,  

Ученые назвали полезные в борьбе с COVID-19 свойства чернушки посевной

Фото: H.Tschanz-Hofmann / Global Look Press
Фото: H.Tschanz-Hofmann / Global Look Press

Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная, или черный тмин), которое растет в Северной Африке и Западной Азии, в будущем может быть полезным для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в статье профессора Каниз Фатимы Шад из Австралийского католического университета (ACU), а также ее коллег из двух других университетов Сиднея Виссама Субры и Денниса Кордато, которую опубликовал рецензируемый научный журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. Импакт-фактор издания (показатель цитируемости статей) равен 2.557.

Согласно исследованию, вещество тимохинон, которое содержится в растении, может связываться с S-белком COVID-19, не позволяя ему спровоцировать легочную инфекцию. Кроме того, вещество обладает способностью препятствовать размножению вируса SARS-CoV-2 в клетках носителя. Этот компонент также потенциально способен блокировать цитокиновый шторм, который диагностируют у пациентов, больных коронавирусом в тяжелой форме, и препятствовать образованию тромбов.

Тимохинон — это компонент масла черного тмина, который обладает противоопухолевым, антиоксидантным и антибактериальным эффектом. Он также способен подавлять воспаления и служить болеутоляющим.

Эксперты предостерегли от лечения COVID-19 экстрактом полыни и абсентом
Общество
Фото:pixabay.com

Растение также потенциально может помочь в лечении астмы, аллергии, экземы, а также артрита и рассеянного склероза.

Ранее опрошенные РБК эксперты предостерегли от лечения COVID-19 экстрактом полыни и абсентом. По их словам, эффективность этих средств против коронавируса под вопросом, а самолечением с их помощью заниматься нельзя.

Читайте на РБК Pro
Н Юй Чжи Обман веществ: как стартапер спустил $350 млн инвестиций на сладкую жизнь Чем недорогая китайская водка завоевала молодежь Когда Китай станет первой экономикой мира: 5 сценариев от Bloomberg Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах
COVID-19 ученые медицинское исследование растения
Материалы по теме
Ученые нашли подавляющий коронавирус за 48 часов препарат
Общество
Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат
Общество
Эксперты предостерегли от лечения COVID-19 экстрактом полыни и абсентом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter