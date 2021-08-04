Ученые назвали полезные в борьбе с COVID-19 свойства чернушки посевной

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Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная, или черный тмин), которое растет в Северной Африке и Западной Азии, в будущем может быть полезным для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в статье профессора Каниз Фатимы Шад из Австралийского католического университета (ACU), а также ее коллег из двух других университетов Сиднея Виссама Субры и Денниса Кордато, которую опубликовал рецензируемый научный журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. Импакт-фактор издания (показатель цитируемости статей) равен 2.557.

Согласно исследованию, вещество тимохинон, которое содержится в растении, может связываться с S-белком COVID-19, не позволяя ему спровоцировать легочную инфекцию. Кроме того, вещество обладает способностью препятствовать размножению вируса SARS-CoV-2 в клетках носителя. Этот компонент также потенциально способен блокировать цитокиновый шторм, который диагностируют у пациентов, больных коронавирусом в тяжелой форме, и препятствовать образованию тромбов.

Тимохинон — это компонент масла черного тмина, который обладает противоопухолевым, антиоксидантным и антибактериальным эффектом. Он также способен подавлять воспаления и служить болеутоляющим.



Растение также потенциально может помочь в лечении астмы, аллергии, экземы, а также артрита и рассеянного склероза.