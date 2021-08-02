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Политика ,  
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Акаев заявил о намерении сотрудничать со следствием по «делу Кумтор»

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Аскар Акаев
Аскар Акаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Аскар Акаев сообщил, что намерен сотрудничать со следствием по делу о проекте «Кумтор», сообщил журналистам экс-президент после допроса в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, сообщает 24.kg.

«Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту. Поэтому я пошел на сделку со следствием, желаю помочь следствию. Для этого я приехал на неделю в Кыргызстан», — пояснил бывший глава государства.

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Аскар Акаев

Акаев отказался отвечать на вопросы, на каких условиях он согласился на сделку и кто дал гарантии, что его не арестуют.

Акаев вернулся в Бишкек 2 августа. Он покинул страну в 2005 году после «тюльпановой революции».

В начале июля председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Акаев объявлен в розыск за злоупотребление должностным положением. Речь идет о заключении соглашения с канадской компанией «Камеко» в 1992 году. Она без конкурса получила права на разработку крупнейшего в регионе золоторудного месторождения Кумтор (приблизительная оценка запасов золота — 700 т). В правоохранительных органах считают, что соглашение был невыгодным для Киргизии.

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