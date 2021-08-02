Акаев заявил о намерении сотрудничать со следствием по «делу Кумтор»

Аскар Акаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Аскар Акаев сообщил, что намерен сотрудничать со следствием по делу о проекте «Кумтор», сообщил журналистам экс-президент после допроса в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, сообщает 24.kg.

«Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту. Поэтому я пошел на сделку со следствием, желаю помочь следствию. Для этого я приехал на неделю в Кыргызстан», — пояснил бывший глава государства.

Акаев отказался отвечать на вопросы, на каких условиях он согласился на сделку и кто дал гарантии, что его не арестуют.

Акаев вернулся в Бишкек 2 августа. Он покинул страну в 2005 году после «тюльпановой революции».