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В Петербурге задержан зампредседателя колхоза по делу о гибели моряков

Фото: ENews112 / Global Look Press
Фото: ENews112 / Global Look Press

В Санкт-Петербурге следователи задержали заместителя председателя «Рыболовецкого колхоза имени И.М. Калинина» по делу о гибели моряков на затонувшем судне «Онега», принадлежащем колхозу. Об этом сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета.

Как полагает следствие, капитан «Онеги» во время рыбной ловли в Баренцевом море сообщил задержанному о сложных погодных условиях и постоянном обледенении корабля. «Заместитель председателя <...> не дал распоряжение капитану на его прекращение [рыбного промысла] и уход в убежище, что в том числе повлекло наступление трагических последствий», — считают в СК.

Решение зампредседателя противоречит должностным инструкциям, кроме того, он имел большой опыт работы на «различных должностях плавательного состава», отметили в ведомстве.

Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море в конце декабря прошлого года из-за обледенения. Два человека были спасены другим рыболовецким судном «Войково», еще один моряк был обнаружен погибшим от переохлаждения, мужчина держался за спасательный круг. Поиски остальных 16 человек были прекращены спустя неделю безрезультатных поисков, они признаны погибшими. Первый заместитель Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук назвал район затопления очень сложным, в котором опасно попасть за борт. Кроме того, по его словам, кораблю было более 40 лет (построен в 1979 году), а это «очень много».

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Фото:Finnbarr Webster / Getty Images

Задержанного подозревают в нарушении статьи о требованиях охраны труда, совершенном лицом, на которого возложены обязанности по их соблюдению, что повлекло смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 143 УК). Статья предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность. СК продолжает расследование дела.

В «Рыболовецком колхозе им. Калинина» отказались от комментариев.

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