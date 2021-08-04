Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал Зеленского «ошибкой»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 72,87 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 13:47
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 86,56 (-0,21) Инвестиции, 03 авг, 13:47
Как пандемия помогла американским фермерам-цветоводам — Bloomberg Pro, 08:10 Как Москва борется со стихийными свалками РБК и ДПиООС, 08:03 Что стало с сетью штабов Навального после признания ее экстремистской Политика, 08:00 Тренер российских гандболисток отреагировал на критику от главы федерации Спорт, 07:59 В МИД Ирана опровергли причастность военных страны к инцидентам с судами Политика, 07:58 СМИ раскрыли личность потерявшего документы об эсминце Defender чиновника Политика, 07:49 Попова назвала долю штамма «дельта» среди заболевших коронавирусом Общество, 07:48 90 млрд руб. на облачные решения: страхи и надежды российских компаний РБК и #CloudMTS, 07:35 Как оптимизировать бизнес-процессы. Чек-лист РБК и Альфа-Банк, 07:04 Статистика таможни показала объем поставок вакцин из России Бизнес, 07:00 Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады. Онлайн 12-го дня Игр Спорт, 06:39 Сколько потратили туристы в России за последние три года РБК и Сбер, 06:35 Постпред обвинил Евросоюз в политизации вопроса вакцинации от COVID-19 Политика, 06:23 Американка побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на Олимпиаде Спорт, 06:15
Политика ,  
0 

Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал Зеленского «ошибкой»

Украинский президент Владимир Зеленский — ошибка для страны, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу NewsOne.

«Послушайте его хоть две минуты непредвзято. Это страшная ошибка для Украины — и наша всеобщая ошибка», — сказал Азаров. Свою позицию бывший премьер-министр не уточнил.

Азаров счел обвинения в госизмене попыткой Зеленского расправиться с ним
Политика
Николай Азаров

Экс-президента страны Петра Порошенко Азаров тоже раскритиковал. По его словам, оба главы государства «соревнуются» друг с другом по «степени бестолковости».

Ранее, в июне, Азаров обвинил Зеленского и Порошенко в использовании сюжета о «российской агрессии» для оправдания проблем в экономике страны. Тогда бывший премьер-министр отмечал, что теоретически война Украины и России продлилась бы не дольше недели.

Азаров был главой украинского правительства с 2010-го по 2014 годы при администрации президента Виктора Януковича. В марте 2014-го ЕС занес бывшего премьер-министра в санкционный список, но в марте 2020-го убрал его оттуда.

Читайте на РБК Pro
«Виноватого ищи в зеркале»: 20 правил создателя сырков «Б.Ю. Александров» 5 млн рублей и 7 лет тюрьмы: преднамеренное банкротство стало «больнее» «Превратил ложь в $20 млрд»: взлет и падение «главного конкурента Tesla» Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

Весной 2021-го на Украине против Азарова завели уголовное дело по обвинению в государственной измене. Поводом стало подписание в 2010 году Харьковских соглашений о продлении аренды базы Черноморского флота России в Крыму после 2017 года. Сама экс-премьер назвал «нелепым» это обвинение.

Николай Азаров Владимир Зеленский ошибка Украина
Материалы по теме
Азаров сравнил Украину с фашистской Германией после введения санкций
Политика
СНБО Украины ввел санкции против Януковича, Азарова и Поклонской
Политика
Экс-премьер Украины Николай Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter