Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал Зеленского «ошибкой»

Украинский президент Владимир Зеленский — ошибка для страны, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу NewsOne.

«Послушайте его хоть две минуты непредвзято. Это страшная ошибка для Украины — и наша всеобщая ошибка», — сказал Азаров. Свою позицию бывший премьер-министр не уточнил.

Экс-президента страны Петра Порошенко Азаров тоже раскритиковал. По его словам, оба главы государства «соревнуются» друг с другом по «степени бестолковости».

Ранее, в июне, Азаров обвинил Зеленского и Порошенко в использовании сюжета о «российской агрессии» для оправдания проблем в экономике страны. Тогда бывший премьер-министр отмечал, что теоретически война Украины и России продлилась бы не дольше недели.