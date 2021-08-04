Тимановская вылетела в Польшу из международного аэропорта в Японии

Белорусская спортсменка-легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела в Варшаву из аэропорта Нарита, расположенного вблизи Токио, передает Reuters.

1 августа Тимановская заявила, что представители национального олимпийского комитета купили ей билет на самолет и попытались вывезти ее домой, в Белоруссию. По ее словам, это произошло после того, как ее переставили с дистанции 200 м на 400 м. Она также сказала, что боится сесть на родиине в тюрьму.

На случившееся отреагировали ряд стран. Так, в госдепартаменте США ситуацию назвали «транснациональными репрессиями», а французский МИД заявил, что европейские страны рассматривают возможность предоставить спортсменке убежище. Убежище Тимановской предлагала и Япония.