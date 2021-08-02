В МИД Франции назвали честью для ЕС возможность дать убежище Тимановской

Кристина Тимановская (Фото: Issei Kato / Reuters)

Для Европы было бы честью принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, заявившую ранее о попытке насильно увезти ее с Олимпиады в Токио после критики спортивных властей Белоруссии. Такое мнение выразил государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в эфире радио RFI.

«Мы с партнерами рассматриваем возможность предоставить ей [Тимановской] политическое убежище в ближайшие недели или дни. Я считаю, что это было честью для Европы», — сказал Бон (цитата по Reuters).

Принять белорусскую спортсменку ранее выразили готовность Польша и Чехия. Как сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире «Польского радио», Варшава предложила ей гуманитарную визу.

«Мы отреагировали на эту ситуацию еще вчера, непосредственно обратившись к представителями Кристины Тимановской. Мы находимся с ними в постоянном контакте», — рассказал он.

Въездную визу Тимановской предложила также Чехия. «Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать прошение о международной защите», — сказал глава чешского МИДа Якуб Кулганек.