В МИД Франции назвали честью для ЕС возможность дать убежище Тимановской
Для Европы было бы честью принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, заявившую ранее о попытке насильно увезти ее с Олимпиады в Токио после критики спортивных властей Белоруссии. Такое мнение выразил государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в эфире радио RFI.
«Мы с партнерами рассматриваем возможность предоставить ей [Тимановской] политическое убежище в ближайшие недели или дни. Я считаю, что это было честью для Европы», — сказал Бон (цитата по Reuters).
Принять белорусскую спортсменку ранее выразили готовность Польша и Чехия. Как сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире «Польского радио», Варшава предложила ей гуманитарную визу.
«Мы отреагировали на эту ситуацию еще вчера, непосредственно обратившись к представителями Кристины Тимановской. Мы находимся с ними в постоянном контакте», — рассказал он.
Въездную визу Тимановской предложила также Чехия. «Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать прошение о международной защите», — сказал глава чешского МИДа Якуб Кулганек.