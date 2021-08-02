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Политика ,  
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В МИД Франции назвали честью для ЕС возможность дать убежище Тимановской

Кристина Тимановская
Кристина Тимановская (Фото: Issei Kato / Reuters)

Для Европы было бы честью принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, заявившую ранее о попытке насильно увезти ее с Олимпиады в Токио после критики спортивных властей Белоруссии. Такое мнение выразил государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон в эфире радио RFI.

«Мы с партнерами рассматриваем возможность предоставить ей [Тимановской] политическое убежище в ближайшие недели или дни. Я считаю, что это было честью для Европы», — сказал Бон (цитата по Reuters).

Принять белорусскую спортсменку ранее выразили готовность Польша и Чехия. Как сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире «Польского радио», Варшава предложила ей гуманитарную визу.

«Мы отреагировали на эту ситуацию еще вчера, непосредственно обратившись к представителями Кристины Тимановской. Мы находимся с ними в постоянном контакте», — рассказал он.

Въездную визу Тимановской предложила также Чехия. «Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать прошение о международной защите», — сказал глава чешского МИДа Якуб Кулганек.

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Фото:Shaun Botterill / Getty Images

Тимановская раскритиковала Олимпийский комитет Белоруссии за то, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые спортсменка не была заявлена.

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Легкоатлетка рассказала, что, после того как выступила с критикой олимпийских властей страны, ее попытались вывезти из Токио на родину, несмотря на предстоящее участие в соревнованиях по бегу на дистанции 200 м. Тимановская также опасается, что ее могут посадить в тюрьму в Белоруссии. Власти Японии взяли спортсменку под свою защиту.

В Олимпийском комитете Белоруссии объяснили намерение вернуть Тимановскую на родину «эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки.

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