Госдеп счел «транснациональными репрессиями» ситуацию с Тимановской
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг белорусской спортсменки на Олимпиаде в Токио Кристины Тимановской, заявив, что действия белорусской стороны подрывают олимпийский дух. Об этом он написал в своем Twitter.
«Режим Лукашенко стремится совершить еще один акт транснациональных репрессий: вынудить олимпийку Кристину Тимановскую уйти [покинуть соревнования] только за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова», — написал он.
По словам Блинкена, подобные действия властей Белоруссии нарушают олимпийский дух, основные права и являются недопустимыми.
Ранее Тимановская раскритиковала Олимпийский комитет Белоруссии за то, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые спортсменка не была заявлена.