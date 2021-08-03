Госдеп счел «транснациональными репрессиями» ситуацию с Тимановской

Легкоатлетка уточняла, что, после того как выступила с критикой олимпийских властей страны, ее попытались вывезти из Токио на родину, несмотря на предстоящее участие в соревнованиях по бегу на дистанции 200 м. Тимановская также опасается, что ее могут посадить в тюрьму в Белоруссии.

В НОК Белоруссии заявили, что решение отправить спортсменку в Белоруссию связанно с ее «эмоционально-психологическим состоянием». Власти Японии, в свою очередь, взяли спортсменку под свою защиту.

Принять белорусскую спортсменку к себе ранее выразили готовность Польша, Чехия и Франция. В частности, секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что рассматривает возможность предоставить Тимановской политическое убежище в ближайшие дни. «Я считаю, что это было честью для Европы», — сказал он.