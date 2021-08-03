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Госдеп счел «транснациональными репрессиями» ситуацию с Тимановской

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Al Drago / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг белорусской спортсменки на Олимпиаде в Токио Кристины Тимановской, заявив, что действия белорусской стороны подрывают олимпийский дух. Об этом он написал в своем Twitter.

«Режим Лукашенко стремится совершить еще один акт транснациональных репрессий: вынудить олимпийку Кристину Тимановскую уйти [покинуть соревнования] только за то, что она воспользовалась своим правом на свободу слова», — написал он.

По словам Блинкена, подобные действия властей Белоруссии нарушают олимпийский дух, основные права и являются недопустимыми.

В МИД Франции назвали честью для ЕС возможность дать убежище Тимановской
Политика
Кристина Тимановская

Ранее Тимановская раскритиковала Олимпийский комитет Белоруссии за то, что ее заставляли участвовать в соревнованиях, на которые спортсменка не была заявлена.

Легкоатлетка уточняла, что, после того как выступила с критикой олимпийских властей страны, ее попытались вывезти из Токио на родину, несмотря на предстоящее участие в соревнованиях по бегу на дистанции 200 м. Тимановская также опасается, что ее могут посадить в тюрьму в Белоруссии.

В НОК Белоруссии заявили, что решение отправить спортсменку в Белоруссию связанно с ее «эмоционально-психологическим состоянием». Власти Японии, в свою очередь, взяли спортсменку под свою защиту.

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Принять белорусскую спортсменку к себе ранее выразили готовность Польша, Чехия и Франция. В частности, секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что рассматривает возможность предоставить Тимановской политическое убежище в ближайшие дни. «Я считаю, что это было честью для Европы», — сказал он.

Белоруссия Олимпийские игры легкая атлетика Энтони Блинкен
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