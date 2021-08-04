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Общество ,  

Минобороны США подтвердило гибель сотрудника охраны Пентагона

Министерство обороны США официально подтвердил смерть сотрудника охраны Пентагона. Соответствующее сообщение разместил в Twitter глава ведомства Ллойд Остин.

«От имени всех, кто работает в Пентагоне и во всем министерстве обороны, я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника Службы охраны Пентагона, который скончался в результате травм, полученных им сегодня утром», — говорится в сообщении.

CМИ сообщили о смерти полицейского после стрельбы у Пентагона
Общество
Сотрудник полиции на месте перестрелки

Флаги над территорией Пентагона будут приспущены. В сообщении говорится о начатом расследовании в связи с произошедшим.

3 августа вблизи здания Минобороны США, в центре транзитных перевозок, началась стрельба. Из-за этого Пентагон перевели на осадное положение. CNN сообщало о выстрелах на автобусной остановке.

Позднее агентство со ссылкой на источники сообщило о смерти сотрудника полиции.

В здании тогда были заблокированы входы и выходы, сотрудникам Пентагона запретили выходить на улицу. Позднее блокировку сняли.

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