Мурашко заявил о необходимости привить от COVID «фактически всех» пожилых

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Пожилых людей старше 60 лет надо обязательно вакцинировать от COVID-19, исключение может быть сделано только в том случае, если у них есть медицинские противопоказания. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех», — сказал глава ведомства.

В то же время он отметил, что среди тех, кто заболел COVID-19, очень мало вакцинированных. «Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это невакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает», — сказал Мурашко.

Пожилые люди находятся в зоне риска по тяжести COVID-19, как и люди с различными хроническими заболеваниями, однако, как сообщал ранее Роспотребнадзор, вакцинацию от этого заболевания переносят легко и без побочных эффектов благодаря особенностям иммунитета. Иммунитет формируется в течение 42–45 дней после первой прививки, поэтому до выработки антител следует продолжать соблюдать меры безопасности: избегать мест скопления людей, носить медицинские маски и чаще мыть руки.