В Совфеде оценили идею отменить плату за муниципальные детские сады

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Предложение полностью отменить плату за услуги муниципальных детcких садов едва ли удастся реализовать, сообщил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«В муниципальных детских садах сдерживающий фактор по ценам и так есть. А те семьи, которые нуждаются в дополнительной поддержке, как правило, ее получают», — отметил он.

По мнению Рязанского, эта инициатива скорее представляет собой предвыборное обещание.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову отменить ежемесячную плату за услуги муниципальных детских садов, включая питание, передает RT.