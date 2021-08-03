В Госдуме предложили заменить посуточную аренду квартир гостевыми домами

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В России нужно постепенно отказываться от практики посуточной сдачи квартир, заменяя их небольшими гостиницами эконом-класса или гостевыми домами, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и депутат от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская, сообщает «Парламентская газета».

«Проблем с посуточной арендой квартир больше, чем положительных моментов. Помимо бытовых неудобств, это создает нездоровую конкуренцию на рынке недвижимости», — считает депутат.

Частая смена арендаторов в сдаваемой посуточно квартире мешает постоянным жильцам, поскольку такие съемщики не следят за чистотой и шумят, отметила Хованская. Вместе с тем, по мнению парламентария, их не привлечь к ответственности. «С владельца жилья за это не спросишь — он либо там не появляется, либо говорит, что не отвечает за жителей», — отметила она.

В 2019 году в России был принят закон, который запрещает предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов, однако текст документа не предусматривал запрет на посуточную аренду квартир, поскольку она не считается предоставлением гостиничных услуг.