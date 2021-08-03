Пациентка погибла при пожаре в больнице Забайкалья

Фото: МЧС России по Забайкальскому краю

При пожаре в Центральной районной больнице Шелопугинского района в Забайкалье погибла пациентка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе местного минздрава.

«В шелопугинской районной больнице в ночь на 3 августа в одной из палат на втором этаже произошло возгорание. Пожар локализован. Пострадавшая одна женщина. Спасти не удалось. По данному факту инициирована служебная проверка», — рассказали в ведомстве.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителей пресс-службы, пациентка страдала психиатрическим заболеванием и спровоцировала пожар.

В ходе пожара сотрудники больницы вывели пациентов и персонал из учреждения — всего 14 человек, говорится на сайте Главного управления МЧС по Забайкальскому краю. На кровати в одной из палат медицинского учреждения, на которой и начался пожар, обнаружили тело женщины 1959 года рождения.