В Ростовской области умер седьмой пострадавший при пожаре на химкомбинате

Фото: Максим Туманов / ТАСС

Седьмой пострадавший в результате пожара на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области скончался в больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Также об этом пишет местное издание 161.ru.

«В реанимации умер последний из пострадавших. Таким образом, число жертв инцидента составило семь человек: две женщины и пять мужчин», — говорится в сообщении «Интерфакса».

Погибший — 33-летний Александр Красников. Он скончался в Центральной государственной больнице Каменска-Шахтинского, пишет 161.ru.

«Мы не комментируем», — сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. РБК обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Ростовской области