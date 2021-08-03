Жителей Центральной России предупредили о возможном возникновении торнадо

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Редкое природное явление в виде торнадо может ожидать жителей Среднего Поволжья 3 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

По словам синоптика, погода в Центральной России сейчас определяется прохождением холодного атмосферного фронта. Так, из-за продолжительной 30-градусной жары вторжение холодного фронта вызвало рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тыс. м. «И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», — добавил он.

Эксперт также уточнил, что атмосферный фронт будет уходить постепенно на восток и юго-восток. По его словам, это будет сопровождаться ливнями, грозами и местами градом. Но завтра днем, когда эта гряда подойдет к Поволжью, «на линии огня» окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан и Саратов. «Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять «боевую тревогу», отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом», — указал Тишковец.

В конце июня крупный торнадо возник на юго-востоке Чехии. Тогда погибли три человека, а также были частично разрушены по меньшей мере четыре села, включая Грушки и Микулчицы.