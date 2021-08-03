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Пандемия коронавируса ,  

СМИ узнали о запрете сотрудникам NYT расследовать происхождение COVID-19

Фото: KB Mpofu / Getty Images
Фото: KB Mpofu / Getty Images

Главный редактор газеты The New York Times (NYT) запретил сотрудникам проводить расследование происхождения COVID-19. Об этом сообщает британское издание The Spectator World со ссылкой на два источника среди сотрудников газеты.

По словам одного из источников, в начале 2020 года он предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19.

«Мне сказали, что опасно публиковать статью о происхождении коронавируса. Написание любого материала, которое свидетельствовало бы о том, что (COVID-19 был создан человеком или случайно просочился из лаборатории), встречало сопротивление», — отметил он.

Журналисты отметили, что редакторы сочли теорию о лабораторном происхождении коронавируса конспирологической и даже расистской.

Источники предположили, что решение редакторов NYT отказаться от этой темы можно объяснить тем, что ее поддержал экс-президент США Дональд Трамп.

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The Spectator напомнила, что Трамп называл SARS-CoV-2 «китайским вирусом». Его госсекретарь Майк Помпео говорил телеканалу ABC в мае 2020 года, что он видел «значительные» доказательства того, что вирус был создан в Уханьском институте вирусологии.

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«Любое обвинение в том, что The New York Times отказалась расследовать причины пандемии, смешно», — заявил изданию представитель NYT.

Накануне The Hill опубликовала выдержки из доклада республиканца из комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола, в котором говорится что коронавирус SARS-CoV-2 «просочился» из лаборатории Уханьского института вирусологии.

Китайские ученые изучили происхождение коронавируса
Общество
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

В отчете Маккола говорится о «неоспоримых доказательствах» того, что ученые Уханьского института при поддержке американских экспертов и средств, выделенных правительствами Китая и США, работали над модификацией коронавирусов, передавал Reuters.

Международная миссия экспертов ВОЗ в начале 2021 года представила четыре версии появления SARS-CoV-2. Наиболее вероятной сочли версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. В то же время версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане специалисты назвали «крайне маловероятной».

В Китае отвергают версии об искусственном происхождением коронавируса и отрицают, что Пекин скрывал данные о пандемии.

The Spectator — британский еженедельный консервативный журнал. The Spectator World — его американская версия.

NYT расследование запрет коронавирус
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