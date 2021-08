СМИ узнали о запрете сотрудникам NYT расследовать происхождение COVID-19

Фото: KB Mpofu / Getty Images

Главный редактор газеты The New York Times (NYT) запретил сотрудникам проводить расследование происхождения COVID-19. Об этом сообщает британское издание The Spectator World со ссылкой на два источника среди сотрудников газеты.

По словам одного из источников, в начале 2020 года он предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19.

«Мне сказали, что опасно публиковать статью о происхождении коронавируса. Написание любого материала, которое свидетельствовало бы о том, что (COVID-19 был создан человеком или случайно просочился из лаборатории), встречало сопротивление», — отметил он.

Журналисты отметили, что редакторы сочли теорию о лабораторном происхождении коронавируса конспирологической и даже расистской.

Источники предположили, что решение редакторов NYT отказаться от этой темы можно объяснить тем, что ее поддержал экс-президент США Дональд Трамп.