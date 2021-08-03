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Политика ,  
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Минобороны сообщило о разработке дальней гиперзвуковой ракеты Х-95

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press
Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

В России ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль».

По словам генерала, на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере — условие успешного ведения боевых действий. Это превосходство, в частности, обеспечивается эффективным применением ударной и истребительной авиации.

«В этих целях для Воздушно-космических сил (ВКС) России разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — сообщил Зарудницкий.

Кроме этого он отметил, что для ВКС России создаются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы, а также другая новейшая военная техника.

«Но произвести и принять на вооружение новейшие образцы ВВСТ и создать необходимый боевой потенциал группировок войск (сил) недостаточно. Необходимо разрабатывать и осваивать новые формы их применения и способы боевых действий, обеспечивающие достижение господства в воздушно-космической сфере», — заключил генерал.

Источник «РИА Новости» в оборонно-промышленном комплексе уточнил, что ракета Х-95 разрабатывается для бомбардировщиков Ту-22М3М, Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). По его словам, «опытные образцы нового изделия уже испытывались с воздушного носителя».

Путин назвал уникальным гиперзвуковое вооружение ВМФ России
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, министр обороны РФ Сергей Шойгу и Владимир Путин

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Впервые о разработке в России новейшего гиперзвукового оружия, в частности ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками и авиационного ракетного комплекса «Кинжал», президент России Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

В мае этого года Путин заявил, что в российскую армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники, что укрепляет потенциал ядерной триады России. По словам президента, завершаются испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 и на заключительной стадии испытаний находится гиперзвуковая ракетная система «Циркон».

В США, в свою очередь, обещали закончить разработку собственного гиперзвукового оружия к 2023 году. По словам бывшего министра обороны США Марка Эспера, гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка задач» армии США. На его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы, отметил он.

В сентябре 2020 года американские военные успешно испытали два прототипа гиперзвуковых ракет. Однако в апреле сообщили, что испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW прошли неудачно. Так, ее должны были запустить с бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. «Однако ракета не смогла завершить процедуру запуска» и осталась на самолете, который вернулся с ней на авиабазу Эдвардс в Калифорнии», — говорилось в заявлении ВВС США.

Минобороны гиперзвуковая ракета разработка ВКС России
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