Минобороны сообщило о разработке дальней гиперзвуковой ракеты Х-95

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

В России ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль».

По словам генерала, на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере — условие успешного ведения боевых действий. Это превосходство, в частности, обеспечивается эффективным применением ударной и истребительной авиации.

«В этих целях для Воздушно-космических сил (ВКС) России разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — сообщил Зарудницкий.

Кроме этого он отметил, что для ВКС России создаются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы, а также другая новейшая военная техника.

«Но произвести и принять на вооружение новейшие образцы ВВСТ и создать необходимый боевой потенциал группировок войск (сил) недостаточно. Необходимо разрабатывать и осваивать новые формы их применения и способы боевых действий, обеспечивающие достижение господства в воздушно-космической сфере», — заключил генерал.