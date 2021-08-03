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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о намерении Байдена провести саммит по борьбе с COVID-19

Джо Байден
Джо Байден (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом планирует в сентябре этого года провести глобальный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

Как отмечает издание, целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от коронавируса и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением штамма «дельта». «Практически он состоится в ходе Генассамблеи ООН в следующем месяце», — добавили там (76-я ГА ООН начнется 14 сентября. — РБК).

Источники издания уточнили, что в данный момент американская администрация обсуждает с неправительственными организациями детали подобной конференции.

СМИ назвали дату саммита России и США по стратегической стабильности
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов США и России Байдена и Путина, в ходе которого, помимо прочего, обсуждалась пандемия коронавируса. После саммита российский лидер заявил, что в отношениях между Россией и США накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было. В свою очередь, Байден заявил, что о продуктивности встречи можно будет судить через полгода — по полученным результатам.

В марте 2020 года Россия внесла в ГА ООН проект резолюции о борьбе с коронавирусом. Тогда российская сторона предложила признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией, и в качестве одной из мер странам предлагалось вести сотрудничество друг с другом и с ВОЗ, в том числе для выработки способов лечения и борьбы с распространением коронавируса.

По данным ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом заболели более 198 млн человек, из которых 4,2 млн скончались. В США COVID-19 выявили 34 млн человек, умерли более 600 тыс. — по этим показателям страна занимает первое место в мире.

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Источник: JHU
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