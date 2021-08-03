СМИ сообщили о намерении Байдена провести саммит по борьбе с COVID-19

Джо Байден (Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press)

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом планирует в сентябре этого года провести глобальный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

Как отмечает издание, целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от коронавируса и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением штамма «дельта». «Практически он состоится в ходе Генассамблеи ООН в следующем месяце», — добавили там (76-я ГА ООН начнется 14 сентября. — РБК).

Источники издания уточнили, что в данный момент американская администрация обсуждает с неправительственными организациями детали подобной конференции.

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов США и России Байдена и Путина, в ходе которого, помимо прочего, обсуждалась пандемия коронавируса. После саммита российский лидер заявил, что в отношениях между Россией и США накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было. В свою очередь, Байден заявил, что о продуктивности встречи можно будет судить через полгода — по полученным результатам.