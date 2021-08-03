Адвокат Трампа выступил против обнародования eго налоговых деклараций

Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рональд Фискетти выступил против передачи конгрессу и обнародования налоговых деклараций своего клиента, заявил он лично изданию The Wall Street Journal.

«В этом деле нет свидетельств каких-либо нарушений», — указал Фискетти. Он подчеркнул, что «выступает против передачи налоговых деклараций» не только самим республиканцем, но и «всеми, кто в будет занимать пост президента США».

Адвокат также обвинил политических оппонентов Трампа в очередной попытке дискредитировать экс-президента и заявил, что в прошлом Министерство юстиции отказывало законодателям-демократам в подобных просьбах как в «политически мотивированных».

30 июля Минюст США постановил, что Министерство финансов должно передать налоговые декларации экс-президента Трампа комитету по доходам и расходам палаты представителей конгресса. Именно этот комитет добивался получения указанных документов. Обнародовано решение было от имени и.о. помощника министра юстиции — генерального прокурора США Дон Джонсон.