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Политика ,  
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Адвокат Трампа выступил против обнародования eго налоговых деклараций

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brandon Bell / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рональд Фискетти выступил против передачи конгрессу и обнародования налоговых деклараций своего клиента, заявил он лично изданию The Wall Street Journal.

«В этом деле нет свидетельств каких-либо нарушений», — указал Фискетти. Он подчеркнул, что «выступает против передачи налоговых деклараций» не только самим республиканцем, но и «всеми, кто в будет занимать пост президента США».

Адвокат также обвинил политических оппонентов Трампа в очередной попытке дискредитировать экс-президента и заявил, что в прошлом Министерство юстиции отказывало законодателям-демократам в подобных просьбах как в «политически мотивированных».

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30 июля Минюст США постановил, что Министерство финансов должно передать налоговые декларации экс-президента Трампа комитету по доходам и расходам палаты представителей конгресса. Именно этот комитет добивался получения указанных документов. Обнародовано решение было от имени и.о. помощника министра юстиции — генерального прокурора США Дон Джонсон.

В прошлом сентябре издание The New York Times сообщило, что Трамп в течение десяти лет не платил федеральный подоходный налог. По данным газеты, в 2016 и 2017 годах он уплатил в виде такого налога всего по $750. Журналисты передавали, что президент избегает уплаты, сообщая об убытках своих предприятий.

Трамп, в свою очередь, заявил, что в последние годы платил миллионы долларов в качестве подоходного налога и не уклонялся от этого. «Я платил миллионы долларов в качестве налогов. <...> Я заплатил $38 млн в один год, я заплатил $27 млн в другой год», — сказал тогда экс-президент. Он также пообещал обнародовать свои налоговые декларации, как только те будут готовы.

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