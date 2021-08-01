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Бизнес ,  
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СМИ узнали о причитающемся Трампу $1 млн за налоги на небоскреб в Чикаго

Власти округа Кук в Чикаго неверно оценили стоимость небоскреба Трампа, считает налоговый орган. В итоге бизнесмен заплатил больше налогов, теперь ему могут вернуть более $1 млн
Отель-небоскреб Трампа в Чикаго
Отель-небоскреб Трампа в Чикаго (Фото: Charles Rex Arbogast / AP)

Апелляционный совет по налогу на имущество штата Иллинойс постановил, что бизнесмену и бывшему президенту США Дональду Трампу должны возместить $1 млн по выплатам за его отель-небоскреб в Чикаго за 2011 год, пишет газета Chicago Sun-Times.

Совет постановил, что власти округа Кук переоценили стоимость гостиничных номеров и торговых площадей в здании, в результате чего Трамп заплатил более высокий налог.

В свою очередь окружной прокурор подал апелляцию на решение вернуть бизнесмену $1 млн. Если Трампу вернут эти деньги, их возьмут из налогов на имущество, причитающихся властям Чикаго.

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Дональд Трамп

Трамп изначально утверждал, что пустующие магазины в небоскребе не имели никакой ценности, поскольку ему не удавалось найти для них арендаторов. Однако власти отклонили этот аргумент, заявив, что эти пустые пространства все же «повышают ценность всего здания».

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Международный отель и башня Трампа находится на берегу реки Чикаго — в месте, где она впадает в озеро Мичиган. Небоскреб является вторым по высоте зданием в Чикаго и пятым — в США. В нем 92 этажа, высота до верхушки шпиля составляет 423 м. В здании находятся отель, торговые помещения, ресторан и спа.

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В начале июля Окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization — компании, управляющей активами экс-президента США Дональда Трампа. Ее обвиняют в мошенничестве с уплатой налогов, преступном сговоре и фальсификации деловой документации. По версии прокуратуры, финансовый директор Trump Organization причастен к хищению в особо крупном размере.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Дональд Трамп Чикаго небоскреб
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