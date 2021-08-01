СМИ узнали о причитающемся Трампу $1 млн за налоги на небоскреб в Чикаго

Власти округа Кук в Чикаго неверно оценили стоимость небоскреба Трампа, считает налоговый орган. В итоге бизнесмен заплатил больше налогов, теперь ему могут вернуть более $1 млн

Отель-небоскреб Трампа в Чикаго (Фото: Charles Rex Arbogast / AP)

Апелляционный совет по налогу на имущество штата Иллинойс постановил, что бизнесмену и бывшему президенту США Дональду Трампу должны возместить $1 млн по выплатам за его отель-небоскреб в Чикаго за 2011 год, пишет газета Chicago Sun-Times.

Совет постановил, что власти округа Кук переоценили стоимость гостиничных номеров и торговых площадей в здании, в результате чего Трамп заплатил более высокий налог.

В свою очередь окружной прокурор подал апелляцию на решение вернуть бизнесмену $1 млн. Если Трампу вернут эти деньги, их возьмут из налогов на имущество, причитающихся властям Чикаго.

Трамп изначально утверждал, что пустующие магазины в небоскребе не имели никакой ценности, поскольку ему не удавалось найти для них арендаторов. Однако власти отклонили этот аргумент, заявив, что эти пустые пространства все же «повышают ценность всего здания».