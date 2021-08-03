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Общество ,  
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Третий полицейский в США покончил с собой после беспорядков в Капитолии

Еще один полицейский в США, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе, покончил с собой. Об этом сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен в своем Twitter со ссылкой на центральный полицейский департамент округа Колумбия.

«К сожалению, третий офицер полиции, который отвечал за безопасность Капитолия 6 января, покончил жизнь самоубийством. Столичное управление полиции округа Колумбия подтвердило смерть офицера Гюнтера Хашида», — написал он.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти сообщала, что двое полицейских совершили самоубийство после событий 6 января.

В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия
Политика
Фото:Tasos Katopodis / Getty Images

Штурм американского Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа произошел 6 января. Так, протестующие были недовольны подсчетом голосов во время президентских выборов. Тогда победу одержал оппонент Трампа, демократ Джо Байден. Во время штурма конгресс должен был утвердить итоги голосования. 

В ходе столкновений погибли пять человек, в том числе офицер полиции. После беспорядков ФБР возбудила более 160 дел против участников штурма.

По данным Минюста, участники акции причинили ущерб на $1,5 млн. Тогда ведомство заявило, что обвинение намерено взыскать в судах по $500 с тех, кого признают виновными в мелких правонарушениях, и по $2 тыс. — с виновных по более тяжким статьям. В рамках дела о штурме обвиняемыми выступают более 440 человек из Миссисипи, Северной и Южной Дакоты, Род-Айленда, Вермонта, Вайоминга, Техаса, Пенсильвании и Флориды. 

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