Третий полицейский в США покончил с собой после беспорядков в Капитолии

Еще один полицейский в США, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе, покончил с собой. Об этом сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен в своем Twitter со ссылкой на центральный полицейский департамент округа Колумбия.

«К сожалению, третий офицер полиции, который отвечал за безопасность Капитолия 6 января, покончил жизнь самоубийством. Столичное управление полиции округа Колумбия подтвердило смерть офицера Гюнтера Хашида», — написал он.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти сообщала, что двое полицейских совершили самоубийство после событий 6 января.

Штурм американского Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа произошел 6 января. Так, протестующие были недовольны подсчетом голосов во время президентских выборов. Тогда победу одержал оппонент Трампа, демократ Джо Байден. Во время штурма конгресс должен был утвердить итоги голосования.