У здания Капитолия схватили бросавшего в сенат камни мужчину

В Вашингтоне полицейские задержали мужчину, бросавшего камни в здание сената США имени Рассела, сообщает The Hill со ссылкой на полицию Капитолия.

Инцидент произошел вечером 4 мая. Задержанный — 37-летний Джон Либш, он вел себя агрессивно и оказал сопротивление, рассказали в полиции.

Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе в порче имущества, неповиновении, хулиганстве, сопротивлении полиции. Ранее он уже попадался на порче имущества.

2 апреля у здания Капитолия мужчина на автомобиле сбил двух полицейских, после чего врезался в ограду. Затем он вышел из машины и напал с ножом на сотрудников полиции. В результате нападения один из офицеров погиб, второй был госпитализирован. По данным Associated Press, у подозреваемого, 25-летнего Ноа Грина, были галлюцинации, паранойя и суицидальные мысли. Грин выступал за распространение ислама и улучшение положения афроамериканцев.