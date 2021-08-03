Власти призвали москвичей быть внимательными из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за продолжающихся ливней и сильных порывов ветра, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Дождь с грозой и порывами ветра до 15 м/с сохранится до утра. Будьте внимательны на улице!», — сказано в сообщении.

По информации городского МЧС, сильный ливень сохранится в Москве до 6:00 утра. Там также предостерегли водителей от управления автотранспортом в непогоду, а при езде рекомендовали значительно снижать скорость и держать дистанцию. «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Будьте внимательны и осторожны!», — добавили там.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали о грозах и порывистом ветре до 17 м/c в столичнов регионе в ночь на 3 августа. Там также добавили, что местами возможно повышение температуры до плюс 30 градусов до 18:00 этого дня.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал о возможном аномальном потеплении в Европейской части России со 2 августа. «Во вторник [3 августа] температурный фон уже будет 24 градуса. Такой температурный фон будет до конца рабочей недели, до пятницы включительно. Это будет в центре Европейской России», — указывал синоптик.