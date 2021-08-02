В Гидрометцентре предупредили о грозе и сильном ветре в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве ожидается гроза и порывистый ветер со скоростью до 17 м/с, следует из данных Гидрометцентра.

«Период предупреждения — до 0:00 3 августа», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре также добавили, что местами возможно повышение температуры до плюс 30 градусов до 18:00 этого дня.

В МЧС подтвердили, что до конца суток 2 августа в Москве ожидается гроза с ветром. «Кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза с усилением ветра с порывами 12–17 м/с», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в столице из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности.