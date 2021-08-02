Минтруд назвал число детей, родители которых получили «школьные» выплаты

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Единовременные выплаты получили родители 17,4 млн детей школьного возраста. Об этом заявил министр труда Антон Котяков, сообщает ТАСС.

«В соответствии с поручением президента перечисление средств началось досрочно — 2 августа. <...> По состоянию на вечер понедельника выплаты получили родители, воспитывающие 17,4 млн детей», — сказал Котяков.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. можно направить до 1 ноября 2021 года.

Изначально планировалось, что выплаты осуществят на две недели позже, 16 августа, однако президент Владимир Путин поручил начать эту меру поддержки досрочно, чтобы школьники и родители могли спокойно подготовиться к началу учебного года. В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующее постановление.