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Общество ,  
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Родителям школьников начали выплачивать по 10 тыс. руб.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Единовременную выплату к началу учебного года начали выплачивать родителям российских школьников, в июле соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Размер пособия составит 10 тыс. руб., деньги выплатят на каждого ученика в возрасте от 6 до 18 лет.

Выплата не учитывается в составе доходов семей получателей и не облагается налогом. Деньги также не могут взыскать органы исполнительной власти.

Право на государственную поддержку получат и те, кто старше этого возраста, но продолжает учиться в школе по состоянию здоровья. Возможность оформить выплаты также имеют опекуны детей. Деньги получат и дети, которым исполняется шесть лет не позднее 1 сентября 2021 года. Подать заявление на выплату денег граждане могут лично с помощью сайта госуслуг или в отделении Пенсионного фонда. В этом случае сумму начислят до декабря текущего года.

О новых мерах государственной поддержки для семей с детьми-школьниками президент России Владимир Путин объявил в ходе обращения к Федеральному собранию 21 апреля. Изначально Минтруд сообщал, что выплаты начнутся 16 августа.

Однако на совещании 28 июля президент предложил перенести дату на 2 августа. Глава Минтруда Антон Котяков в ответ доложил, что технически начислить деньги на две недели раньше возможно, нужно только внести изменения в постановление правительства. «Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — сказал на это Путин. Позднее глава правительства Михаил Мишустин подтвердил, что выплаты начнут с 2 августа.

Путин анонсировал разовую выплату на каждого школьника
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

По данным Росстата, на 1 сентября 2020 года в стране насчитывалось 16,9 млн учащихся школ. Исходя из этого, общая сумма таких выплат может составить около 170 млрд руб.

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Единовременные выплаты правительство практиковало в 2020 году. Летом государство начислило 10 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет вне зависимости от дохода семьи. Дополнительные 5 тыс. на каждого ребенка до восьми лет власти направили семьям перед Новым годом.

социальные выплаты Владимир Путин школьники Минтруд
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