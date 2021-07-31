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Экономика ,  
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Правительство утвердило досрочные выплаты на школьников

Выплаты по 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет будут перечислять со следующей недели. Путин предложил перенести их с середины августа на более ранний срок, чтобы родители подготовились к учебному году
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременных выплатах родителям школьников по 10 тыс. руб., сообщает пресс-служба правительства. Их начнут перечислять с 2 августа.

Изначально планировалось, что выплаты осуществят на две недели позже, 16 августа, однако президент Владимир Путин поручил начать эту меру поддержки досрочно, чтобы школьники и родители могли спокойно подготовиться к началу учебного года. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что это технически возможно.

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Накануне на заседании правительства Мишустин заявил, что выплаты получат родители более 20 млн школьников в возрасте от шести до 18 лет. Также, сообщил он, на две недели раньше начнутся перечисления денег россиянам, воспитывающим членов семьи старше 18 лет с ограничениями по здоровью, которые продолжают учебу.

Путин предложил сделать «школьные» выплаты на две недели раньше
Политика
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Заявление на выплаты можно подать через портал госуслуг до 1 ноября.

Путин анонсировал финансовую поддержку семьям с детьми-школьниками в апреле во время послания Федеральному собранию, в начале июля он подписал соответствующий указ. Претендовать на выплату могут родители, опекуны, усыновители и попечители детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнится шесть лет до 1 сентября этого года включительно.

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Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
правительство выплаты школьники Михаил Мишустин
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Правительство сообщило о готовности к перечислению выплат на школьников
Общество
Правительство утвердило порядок выплаты по 10 тыс. руб. семьям школьников
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