В День ВДВ Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах

Празднование Дня воздушно-десантных войск в Парке Горького (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

На День Воздушно-десантных войск (ВДВ) в московском Парке Горького не запланировано никаких праздничных мероприятий из-за продолжающейся пандемии коронавируса, а купаться в парковых фонтанах запрещено правилами. Об этом сообщили в пресс-службе парка, передают «РИА Новости».

«В этом году в парке в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные мероприятия не запланированы», — рассказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе парка напомнили РБК, что купаться в фонтанах и прочих водоемах запрещено правилами его посещения (.pdf).

«Традиционно на Ленинской площади дежурят сотрудники охраны парка, которые следят за соблюдением этих правил и в случае их нарушения просят посетителей покинуть фонтан», — пояснили в пресс-службе.