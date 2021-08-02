Владимир Путин поздравил десантников и назвал их «людьми особой закалки»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В рядах Воздушно-десантных войск (ВДВ) всегда служили несгибаемые «люди особой закалки», считает президент России Владимир Путин. Об этом говорится в его поздравлении ветеранам и действующим десантникам, опубликованном на сайте Кремля.

«В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью», — говорится в поздравлении. По словам Путина, десантники всегда «грамотно и оперативно» решали ответственные задачи, а сложных ситуациях «проявляли мужество, дерзость и отвагу».

Ранее десантников с 91-годовщиной со дня образования войск поздравил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он отметил, что успех ВДВ основан на «внутреннем духе русского воинства, взаимовыручке и настоящей мужской дружбе», которые превращают «десантное братство» в семью.

Сердюков также направил поздравления ветеранам ВДВ. По его словам, десятки тысяч десантников наградили орденами и медалями за мужество и героизм, 296 удостоены звания Героя Советского Союза, а 110 — Героя России.