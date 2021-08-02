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В Красноярске врач заявил об операциях на черепе с помощью бытовой дрели

Игорь Гринёв
Игорь Гринёв (Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru)

В Красноярске в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) операции по трепанации черепа проводят с помощью бытовой дрели. Об этом заявил врач-нейрохирург этой больницы депутат городского совета Игорь Гринев в интервью местному «8 телеканалу», передает издание NGS24.RU.

«Мы для того, чтобы оперировать, трепанировать череп, покупаем дрели в хозяйственном магазине. Есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это», — сказал Гринев. По его словам, дрели врачи покупают в магазине строительных материалов «Леруа Мерлен».

В БСМП, комментируя выступление Гринева, сообщили, что диагностическое и операционное оборудование регулярно закупают и обновляют в случае необходимости. «Имеется необходимое оборудование, в том числе и механическое для наложения фрезевых отверстий как этапа операционного доступа», — приводит издание ответ пресс-службы лечебного учреждения.

Силовики пришли в красноярскую краевую больницу
Общество
Красноярская краевая клиническая больница

В январе в другой городской больнице Красноярска, в краевой клинической больнице, прошли обыски, сообщали со ссылкой на источники «РИА Новости» и ТАСС. По данным «РИА Новости», обыск был связан с поставками медицинского оборудования. Обыск также провели в красноярской строительной компании «Сибиряк», которая, по информации агентства, выступала подрядчиком больницы. В самой больнице РБК сообщили, что мероприятия, которые проходят в лечебном учреждении, — не обыски, а «проверка».

В апреле суд Центрального района Красноярска арестовал бизнесмена Сергея Вакуленко, подозреваемого в мошенничестве при закупках оборудования для нового корпуса краевой клинической больницы, передавал ТАСС.

Исполнительного директора строительной компании «Сибиряк» Константина Егорова задержали в начале апреля в аэропорту Геленджика и этапировали в Красноярск. Следствие подозревает, что Вакуленко и Егоров организовали экспертизу, в рамках которой была обоснована замена поставляемого для краевой больницы оборудования с корейского на более дешевое китайское, сообщал ТАСС со ссылкой на источник.

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