Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12 янв, 12:47
NYT узнала о планах вооружить бойцов нацгвардии США в день инаугурации Политика, 10:09 Как переехать в Москву из Германии и разделить семью и бизнес РБК Стиль и Clarins, 10:08 Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии Политика, 10:06 СМИ узнали о возможном переходе главы «Россетей» в правительство Политика, 10:06 Силовики пришли в красноярскую краевую больницу Общество, 10:05 Премьер Эстонии подал в отставку на фоне коррупционного скандала Политика, 09:44 Бережливые клиенты и быстрые менеджеры: какими будут продажи в 2021 году Pro, 09:42 Минспорт Подмосковья отправил запрос на проведение игр КХЛ со зрителями Спорт, 09:40 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 09:39 Газ из хранилищ Украины на ₽100 млрд оказался в залоге у российской НКО Экономика, 09:36 Евгений Малкин сообщил о намерении побить рекорд НХЛ среди россиян Спорт, 09:30 Депутаты предложили повысить возраст студентов-бюджетников Общество, 09:21 «Сбер» показал работу способного определить COVID по кашлю приложения Технологии и медиа, 09:13 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 09:10
Общество ,  
0 

Силовики пришли в красноярскую краевую больницу

Красноярская краевая клиническая больница
Красноярская краевая клиническая больница (Фото: medgorod.ru)

Сотрудники правоохранительных органов пришли в Красноярскую краевую клиническую больницу для того, чтобы провести «проверку», сообщили РБК в медицинском учреждении.

«Никаких обысков не проходит. Проходит проверка силовых структур», — заявили в пресс-службе больницы.

О том, что в больнице проходят обыски, ранее сообщали источники ТАСС и «РИА Новости». По данным «РИА Новости», в больницу пришли сотрудники ФСБ, обыск прошел в кабинете главного врача больницы и связан с поставками медицинского оборудования. Кроме того, по данным агентства, силовые структуры обыскали красноярскую строительную компанию «Сибиряк», которая выступала подрядчиком больницы.

Собеседник ТАСС утверждает, что правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Дело, по словам источника, связано с хищениями 113 млн руб. при поставках медоборудования в ходе реконструкции здания краевой больницы.

«Обыски действительно проходят — у нас и в краевой больнице. По какому поводу, сказать не можем, генеральный директор сейчас дает показания», — сообщил РБК представитель предприятия.

Об обысках в краевой больнице и в «Сибиряке» сообщал со ссылкой на главного инженера компании Валерия Шевелева и местный портал NGS24. По данным портала, на базе краевой больницы организован базовый инфекционный госпиталь, где лежат коронавирусные больные.

NGS24 также поясняет, что компания «Сибиряк» занималась строительством больницы, которое должно было завершиться к концу 2018 года, к началу универсиады, проходившей в городе в марте 2019 года. Но сроки были сорваны — больницу открыли лишь спустя год. На ее строительство было выделено 3,7 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Ранее, в начале декабря, силовики проводили проверку в нескольких подразделениях красноярской мэрии. Местные СМИ, в частности портал Newslab, тогда сообщали, что обыски велись в управлении архитектуры. Проводили мероприятия сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции красноярской полиции.

больница обыски силовики правоохранительные органы красноярск новости
Материалы по теме
Силовики провели обыски в доме красноярского бизнесмена Быкова
Общество
Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter