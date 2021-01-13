Силовики пришли в красноярскую краевую больницу

Красноярская краевая клиническая больница (Фото: medgorod.ru)

Сотрудники правоохранительных органов пришли в Красноярскую краевую клиническую больницу для того, чтобы провести «проверку», сообщили РБК в медицинском учреждении.

«Никаких обысков не проходит. Проходит проверка силовых структур», — заявили в пресс-службе больницы.

О том, что в больнице проходят обыски, ранее сообщали источники ТАСС и «РИА Новости». По данным «РИА Новости», в больницу пришли сотрудники ФСБ, обыск прошел в кабинете главного врача больницы и связан с поставками медицинского оборудования. Кроме того, по данным агентства, силовые структуры обыскали красноярскую строительную компанию «Сибиряк», которая выступала подрядчиком больницы.

Собеседник ТАСС утверждает, что правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Дело, по словам источника, связано с хищениями 113 млн руб. при поставках медоборудования в ходе реконструкции здания краевой больницы.

«Обыски действительно проходят — у нас и в краевой больнице. По какому поводу, сказать не можем, генеральный директор сейчас дает показания», — сообщил РБК представитель предприятия.