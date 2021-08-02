В МГУ назвали место похорон Ясена Засурского

Ясен Засурский (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Похороны президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского пройдут 4 августа на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе факультета.

На отпевании, которое пройдет в домовом храме мученицы Татианы при МГУ, смогут присутствовать только близкие и родные.

«Возложение цветов и венков к гробу пройдет под открытым небом во дворе факультета журналистики МГУ после отпевания в храме с 12:30 до 13:30», — рассказали в пресс-службе факультета.

Бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский умер 1 августа, ему был 91 год. На факультете журналистики МГУ Засурский начал работать спустя год после его основания — в 1953 году. В 1964-м он стал и. о. декана, а в 1965-м официально возглавил факультет.