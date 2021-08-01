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Прощание с президентом журфака МГУ Засурским пройдет 4 августа

Цветы у здания факультета журналистики МГУ в память о Ясене Засурском
Цветы у здания факультета журналистики МГУ в память о Ясене Засурском (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа. Об этом сообщили РБК в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

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Ясен Засурский умер на 92-м году жизни. Он родился 29 октября 1929 года. В 1948 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза.

На факультете журналистики МГУ Засурский начал работать спустя год после его основания — в 1953 году. В 1964-м стал и.о. декана, а в 1965-м официально возглавил факультет. В общей сложности он руководил им 43 года. В 2007 году Засурский занял почетную должность президента факультета.

В интервью «Радио Свободе» в 2015 году (Минюст включил издание в список СМИ-иноагентов) на просьбу журналиста «оставить завещание» студентам факультета журналистики, Засурский посоветовал «научиться учиться».

«Человек становится по-настоящему самостоятельным не тогда, когда он может читать книги, а тогда, когда может учиться. И я считаю, что это задача и университета тоже — научить учиться», — сказал Засурский.

прощание Ясен Засурский
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