Мишустин объявил о дополнительных грантах бизнесу и НКО

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Правительство выделит дополнительные 8 млрд руб. на безвозмездные субсидии малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Выделим 8 млрд руб. на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации», — сообщил премьер.

По словам Мишустина, многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении из-за ограничений для борьбы с коронавирусом в регионах. «Чтобы помочь предпринимателям пройти этот непростой период, направим дополнительные средства на их поддержку», — сказал он и добавил, что предложение недавно одобрил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика, отметил глава правительства.