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Мишустин объявил о дополнительных грантах бизнесу и НКО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Правительство выделит дополнительные 8 млрд руб. на безвозмездные субсидии малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Выделим 8 млрд руб. на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации», — сообщил премьер.

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По словам Мишустина, многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении из-за ограничений для борьбы с коронавирусом в регионах. «Чтобы помочь предпринимателям пройти этот непростой период, направим дополнительные средства на их поддержку», — сказал он и добавил, что предложение недавно одобрил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика, отметил глава правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил 5 млрд руб. на выплаты малому и среднему бизнесу для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 и для получения льготных кредитов.

В прошлом году власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб. Поддержкой смогли воспользоваться предприятия, которые сохранили на рабочих местах 90% сотрудников от их общего числа на март 2020 года. По подсчетам кабмина, мера затронула около 970 тыс. компаний.

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