Вирусологи оценили факторы невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

Индивидуальные особенности иммунной системы существуют, а потому вполне возможно существование таких, кто менее восприимчив к инфекционным заболеваниям вроде COVID-19, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Так он прокомментировал слова академика РАН Арега Тотоляна о том, что некоторые люди могут быть невосприимчивы к COVID-19 из-за генетических особенностей.

Однако, по словам Аграновского, менее восприимчивых к инфекциям людей немного и полагаться в условиях эпидемии следует на вакцинацию.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что в зависимости от генетики, высокого уровня интерферона альфа в организме или высокого содержания лимфоцитов в крови люди могут быть менее восприимчивы к COVID-19. Он объяснил, что интерферон альфа создается клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, что снижает риск заражения.

Тотолян также утверждал, что у некоторых могут быть две защитных аллеи (разные формы одного и того же гена), которые кодируют иммунный ответ. По его словам, это характерно для «жителей Северо-Запада». Также меньше шансов заболеть у людей с высоким уровнем лимфоцитов в крови, рассказал ученый.