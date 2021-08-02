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Вирусологи оценили факторы невосприимчивости некоторых людей к COVID-19

Фото: Семён Лиходеев / ТАСС
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

Индивидуальные особенности иммунной системы существуют, а потому вполне возможно существование таких, кто менее восприимчив к инфекционным заболеваниям вроде COVID-19, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Так он прокомментировал слова академика РАН Арега Тотоляна о том, что некоторые люди могут быть невосприимчивы к COVID-19 из-за генетических особенностей.

Однако, по словам Аграновского, менее восприимчивых к инфекциям людей немного и полагаться в условиях эпидемии следует на вакцинацию.

Академик РАН объяснил невосприимчивость некоторых людей к COVID-19
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что в зависимости от генетики, высокого уровня интерферона альфа в организме или высокого содержания лимфоцитов в крови люди могут быть менее восприимчивы к COVID-19. Он объяснил, что интерферон альфа создается клетками иммунной системы и обладает прямым противовирусным действием, что снижает риск заражения.

Тотолян также утверждал, что у некоторых могут быть две защитных аллеи (разные формы одного и того же гена), которые кодируют иммунный ответ. По его словам, это характерно для «жителей Северо-Запада». Также меньше шансов заболеть у людей с высоким уровнем лимфоцитов в крови, рассказал ученый.

«Наличие или отсутствие генов, отвечающих за иммунитет, может быть связано с национальными особенностями, а также с более индивидуальными свойствами генетики людей», — согласен Аграновский. В то же время он отметил, что COVID-19 массово болеют представители разных рас и континентов.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что говорить о национальных и этнических факторах пока преждевременно. «Это не исключено, наверняка есть генетические маркеры определенных групп. Но люди пересекаются между собой. Так бы жестко я выделять не стала», — добавила она.

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В то же время Попович согласилась, что невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции может быть связана с высоким уровнем интерферона альфа в организме или с высоким содержанием лимфоцитов в крови. «Интерфероны формируются как раз иммунной системой», — напомнила она.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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новости коронавирус COVID-19 генетика
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