Суд отложил оглашение приговора по делу Майкла Калви

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мещанский районный суд Москвы отложил на 5 августа оглашение приговора по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Об этом сообщили РБК в суде.

«Оглашение приговора по уголовному делу Майкла Калви и других фигурантов перенесено на 5 августа на 14:00», — сообщила пресс-служба суда.

Обвинение попросило приговорить всех фигурантов дела к условным срокам: Калви — к шести годам лишения свободы, партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля — к пяти, топ-менеджеров фонда Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина — к пяти и пяти с половиной годам соответственно, бывшего генерального директора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова и экс-директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова — к четырем с половиной и экс-главу «Восточного» Алексея Кордичева — к четырем годам. Первоначально оглашение приговора было назначено на 2 августа.

Основатель фонда Baring Vostok и его партнеры Дельпаль, Абгарян, Зюзин, а также Кордичев и Владимиров были задержаны в феврале 2019 года. Сначала по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова, партнера крупного акционера банка Артема Аветисяна, в отношении них было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Однако затем его переквалифицировали на растрату организованной группой в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Позднее в деле появился седьмой фигурант — Цакунов.