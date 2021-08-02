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Дело Baring Vostok ,  

Суд отложил оглашение приговора по делу Майкла Калви

Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мещанский районный суд Москвы отложил на 5 августа оглашение приговора по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Об этом сообщили РБК в суде.

«Оглашение приговора по уголовному делу Майкла Калви и других фигурантов перенесено на 5 августа на 14:00», — сообщила пресс-служба суда.

Обвинение попросило приговорить всех фигурантов дела к условным срокам: Калви — к шести годам лишения свободы, партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля — к пяти, топ-менеджеров фонда Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина — к пяти и пяти с половиной годам соответственно, бывшего генерального директора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова и экс-директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова — к четырем с половиной и экс-главу «Восточного» Алексея Кордичева — к четырем годам. Первоначально оглашение приговора было назначено на 2 августа.

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Политика
Майкл Калви

Основатель фонда Baring Vostok и его партнеры Дельпаль, Абгарян, Зюзин, а также Кордичев и Владимиров были задержаны в феврале 2019 года. Сначала по заявлению миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова, партнера крупного акционера банка Артема Аветисяна, в отношении них было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Однако затем его переквалифицировали на растрату организованной группой в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Позднее в деле появился седьмой фигурант — Цакунов.

Следственный комитет считает, что Калви вместе с другими обвиняемыми убедил акционеров «Восточного» принять у Первого коллекторского бюро акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом, по мнению СК, реальная стоимость бумаг была занижена и составляла 600 тыс. руб. Фигуранты дела себя виновными не признают.

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Майкл Калви

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В ноябре 2020 года Верховный суд освободил Калви и других обвиняемых из-под домашнего ареста; в качестве меры пресечения был избран запрет определенных действий. Перед этим стороны заключили мировое соглашение с банком о возмещении ущерба. В конце декабря Калви сообщил о возвращении к работе.

В своем последнем слове в суде Калви заявил об их с коллегами невиновности. «Ваша честь, я невиновен и все мои коллеги тоже невиновны. У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности. Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество», — сказал он.

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