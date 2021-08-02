Депутат Рады предупредил о зависимости Украины от электричества из России

Фото: Mykola Miakshykov / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС

Украина будет зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии, считает народный депутат от фракции «Батькивщина», глава подкомитета по вопросам взаимодействия с государственными органами власти и общественностью комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Наш».

«Мы входим в системный кризис энергетики и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это однозначно», — заявил Волынец.

Одной из причин энергетического кризиса депутат назвал нехватку угля. Потребности страны в топливе превышают запасы более чем в 3,5 раза: сейчас, по его словам, на тепловых электростанциях запасено около 800 тыс. т при потребностях 3 млн т.

Запасы угля перестали пополняться после отмены в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии, в результате «встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки», считает он.