В США дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия

Фото: WASHPO / Facebook

Одноэтажный дом в Абердине, штат Вашингтон, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, стал объектом культурного наследия. Об этом сообщает в Facebook департамент археологии и сохранения исторического наследия штата.

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«В этом доме, принадлежавшем Дональду и Венди Кобейн, прошло детство Курта Кобейна (фронтмена Nirvana) в период с 1968 по 1984 год», — отмечается в сообщении.

Именно здесь, по информации департамента, Кобейн стал увлекаться музыкой и экспериментировать с разными инструментами, что заложило основу для его дальнейшего творчества. Дом внесен в реестр культурно значимых зданий.