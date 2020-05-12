Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн

Гитару Martin D-18E лидера американской рок-группы Nirvana продадут на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Ее выставили на аукцион за $1 млн, к ней прилагается футляр. Речь идет о гитаре, которую Кобейн использовал 18 ноября 1993 года во время акустического концерта MTV Unplugged в Нью-Йорке. Записанный концерт занял первое место в чартах Billboard и «неизменно входит в десятку лучших концертных альбомов всех времен», отметили в аукционном доме.

Выступление прошло примерно за пять месяцев до смерти музыканта. Аудио и видео-версии концерта выпустили в 1994 году, после смерти Кобейна. Пластинка с концертными записями получила американскую премию Грэммии в 1996 году.

В конце октября 2019 года на аукционе продали кардиган Кобейна за $334 тыс.

Компания Julien's Auctions также сообщала, что музыкант надел его на выступление MTV Unplugged в 1993 году. Помимо этого на аукционе продали гитару Кобейна Fender Mustang, на которой он играл во время тура в том же году.