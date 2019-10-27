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Общество ,  
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Кардиган Курта Кобейна продали за $334 тыс.

Кардиган лидера американской рок-группы Nirvana Курта Кобейна продали на ауционе за $334 тыс., сообщает CNN.

По данным компании Julien's Auctions, организующей торги, это самый дорогой свитер, когда-либо проданный на аукционе. Как сообщает телеканал, оливковый кардиган Кобейн надел на выступление группы на MTV Unplugged в 1993 году, которое среди ее поклонников считается одним из лучших. Помимо свитера, за $340 тыс. продали гитару музыканта Fender Mustang, на которой он играл во время тура In Utero в том же году. На аукционе также купили мотоцикл американского певца Элвиса Пресли и бархатный пиджак Майкла Джексона.

Как сообщал бывший владелец кардигана, он хранил его в специальной бумаге в сейфе. Он отметил, что свитер ни разу не стирали с того времени, когда его в последний раз надевал Кобейн. На вещи также сохранились и прожженные сигаретами дыры, сообщал представитель аукциона.

В состав Nirvana кроме Кобейна входили ударник Дейв Грол и басист Крист Новоселич. По всему миру было продано свыше 62 млн альбомов группы. Кобейн совершил самоубийство 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет.

Теги: музыкант, аукцион
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Свитер Курта Кобейна с выступления на MTV Unplugged выставили на аукцион
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