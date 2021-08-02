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Постпред России назвал условие для возобновления ядерных переговоров

Михаил Ульянов
Михаил Ульянов (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Переговоры по иранской ядерной сделке, прерванные в июне, смогут возобновиться только после инаугурации нового президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете «Известия».

Постпред уточнил, что точной даты начала обсуждения пока нет. «Известно только то, что переговоры возобновятся после инаугурации нового иранского президента. Церемония намечена на 5 августа. Как скоро после 5 августа — остается неизвестным. <...> Решение будет принимать иранское руководство», — указал он.

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Ульянов пояснил, что остальные стороны переговоров не хотят отказываться от ядерной сделки, поэтому им остается ждать иранцев.

Собеседник газеты отметил, что переговоры были прерваны 20 июня и все это время Иран продолжает развивать свою ядерную программу. По его словам, это «вызывает растущее беспокойство». Дипломат также допустил, что новая власть Ирана скорректирует свою позицию в переговорах.

По мнению Ульянова, совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть восстановлен только в первоначальном виде. «Все разговоры о том, чтобы начать с нуля, сочинить новую сделку, из области фантастики. <...> Первостепенная задача состоит в скорейшем восстановлении оригинальной ядерной сделки без каких-либо изъятий или довесков», — заявил он.

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Иран подписал СВПД с Францией, США, Великобританией, Германией, Китаем и Россией в 2015 году. План подразумевает постепенное сворачивание иранской военной ядерной программы, допуск на объекты инспекторов МАГАТЭ и снятие с Тегерана санкций, введенных Западом. В 2018 году США, по решению президента Дональда Трампа, вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке. Действующий глава государства Джо Байден заявлял, что восстановление этой сделки будет одним из первых принятых его администрацией политических решений.

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