Постпред России назвал условие для возобновления ядерных переговоров

Михаил Ульянов (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Переговоры по иранской ядерной сделке, прерванные в июне, смогут возобновиться только после инаугурации нового президента Ирана Ибрагима Раиси. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете «Известия».

Постпред уточнил, что точной даты начала обсуждения пока нет. «Известно только то, что переговоры возобновятся после инаугурации нового иранского президента. Церемония намечена на 5 августа. Как скоро после 5 августа — остается неизвестным. <...> Решение будет принимать иранское руководство», — указал он.

Ульянов пояснил, что остальные стороны переговоров не хотят отказываться от ядерной сделки, поэтому им остается ждать иранцев.

Собеседник газеты отметил, что переговоры были прерваны 20 июня и все это время Иран продолжает развивать свою ядерную программу. По его словам, это «вызывает растущее беспокойство». Дипломат также допустил, что новая власть Ирана скорректирует свою позицию в переговорах.