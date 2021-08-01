Эксперты оценили влияние вакцинации на вероятность распространения COVID

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Вакцинация помогает защитить от коронавируса не только того, кто привился, но и его коллег, членов семьи, а также вносит вклад в формирование общего популяционного иммунитета. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты.

«Единственный надежный способ борьбы [с коронавирусом] — это получить правильную реакцию иммунной системы. Ни одно лекарство убить вирус пока не может, это делают только наши собственные клетки иммунитета. Лекарства могут только немного поддержать организм во время этой борьбы. А для того чтобы иммунитет сформировался, нужно либо переболеть (и главное, выжить после болезни, рискуя получить возможные тяжелые осложнения), либо вакцинироваться и заранее познакомить иммунитет с потенциальным врагом. Конечно, каждый выбирает варианты для себя», — отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что вакцинированные создают «локальный иммунитет». Он помогает защитить от заражения близких и знакомых тех, кто сделал прививку. «Своего рода купол, защищающий членов семьи и рабочей группы. Достижение локального иммунитета возможно в полной мере через три недели после второй дозы вакцины (если иммунизация двукратная). Эффект длится столько времени, сколько существует иммунный статус», — уточнил эксперт.