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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили влияние вакцинации на вероятность распространения COVID

Фото: Lindsey Wasson / Reuters
Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Вакцинация помогает защитить от коронавируса не только того, кто привился, но и его коллег, членов семьи, а также вносит вклад в формирование общего популяционного иммунитета. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты.

«Единственный надежный способ борьбы [с коронавирусом] — это получить правильную реакцию иммунной системы. Ни одно лекарство убить вирус пока не может, это делают только наши собственные клетки иммунитета. Лекарства могут только немного поддержать организм во время этой борьбы. А для того чтобы иммунитет сформировался, нужно либо переболеть (и главное, выжить после болезни, рискуя получить возможные тяжелые осложнения), либо вакцинироваться и заранее познакомить иммунитет с потенциальным врагом. Конечно, каждый выбирает варианты для себя», — отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что вакцинированные создают «локальный иммунитет». Он помогает защитить от заражения близких и знакомых тех, кто сделал прививку. «Своего рода купол, защищающий членов семьи и рабочей группы. Достижение локального иммунитета возможно в полной мере через три недели после второй дозы вакцины (если иммунизация двукратная). Эффект длится столько времени, сколько существует иммунный статус», — уточнил эксперт.

Попович предупредила, что точных данных, насколько прививка от коронавируса способна защитить близких вакцинированного, нет. По ее словам, главное — создание популяционной защиты. «Будет ли этот иммунитет сформирован у члена семьи, у соседа, у сослуживца или вообще у посторонних людей на улице, это не имеет значение. Главное — чтобы у максимального числа людей сформировалась эффективная защита от заражения этим вирусом», — пояснила она.

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Специалист указала, что реакция на заражение коронавирусом у каждого индивидуальная. Она зависит от поведения, индивидуальных характеристик и устойчивости иммунной системы человека.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил «РИА Новости», что даже один член семьи, привившись от коронавируса, снижает риск для остальных родственников заболеть COVID-19 в три раза. Он пояснил, что в случае заражения привитый может выделять вирус, но намного меньше, чем больной без прививки, притом выделяемый вирус менее активен и не мутирует в организме.

Петербургский НИИ им. Пастера 18 июля заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг уровня 60%. «Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть; это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти до 90%», — сообщил директор института академик Арег Тотолян.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
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Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
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