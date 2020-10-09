Бастрыкин передал дело о смерти дочери Конкина в центральный аппарат СК

Фото: Следственный комитет РФ

Материалы уголовного дела гибели дочери актера Владимира Конкина передали в центральный аппарат СК после обращения артиста. Об этом в сообщили в пресс-службе СК.

«В связи с обращением актера Владимира Конкина к председателю СК по вопросу установления обстоятельств гибели его дочери глава ведомства поручил передать материалы уголовного дела в производство следователей центрального аппарата», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил следователям отработать возможные версии произошедшего, в том числе излагаемые Конкиным.

О смерти дочери Конкина Софии стало известно 24 сентября. Инцидент произошел в бассейне московского фитнес-клуба. Предварительной причиной смерти было названо «утопление в пресной воде».