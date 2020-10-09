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Бастрыкин передал дело о смерти дочери Конкина в центральный аппарат СК

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Материалы уголовного дела гибели дочери актера Владимира Конкина передали в центральный аппарат СК после обращения артиста. Об этом в сообщили в пресс-службе СК.

«В связи с обращением актера Владимира Конкина к председателю СК по вопросу установления обстоятельств гибели его дочери глава ведомства поручил передать материалы уголовного дела в производство следователей центрального аппарата», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил следователям отработать возможные версии произошедшего, в том числе излагаемые Конкиным.

Адвокат заявила о возможном убийстве дочери актера Конкина
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О смерти дочери Конкина Софии стало известно 24 сентября. Инцидент произошел в бассейне московского фитнес-клуба. Предварительной причиной смерти было названо «утопление в пресной воде».

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК).

Источник телеканала РЕН ТВ утверждал, что в крови женщины после смерти выявили 2,25 промилле алкоголя.

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Позже адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко предположила, что женщина могла быть убита. «Это не несчастный случай, это не самоубийство. У нас есть основания полагать, что это было заказное убийство. Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому», — говорила адвокат.

СК уголовное дело расследование
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